أوكرانيا: الفوضى في روسيا تصب في مصلحتنا

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون أوكرانيون، إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف. وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: «العالم شاهد اليوم سادة روسيا وهم لا يسيطرون على أي شيء، لا شيء على الإطلاق، فقط فوضى تامة»، مناشداً حلفاء أوكرانيا استغلال تلك اللحظة وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية التي تديرها الحكومة عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قوله أمس السبت: «أي فوضى خلف خطوط العدو تصب في مصلحتنا».

وقال كوليبا، إن من السابق لأوانه الحديث عن عواقب ما حدث بالنسبة لأوكرانيا، لكنه أجرى في وقت لاحق من نفس اليوم مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمناقشة الأحداث وتطورات الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بعد ذلك، إن واشنطن ستظل في تعاون وثيق مع كييف في ظل تطور الوضع.

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