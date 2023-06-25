فيديو .. بريغوجين يغادر مقر الجيش في روستوف

المصدر: رويترز

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أظهر مقطع مصور نشرته وكالة الإعلام الروسية على تطبيق تليغرام أمس السبت يفغيني بريغوجين رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة وهو يغادر مقر الجيش في مدينة روستوف في سيارة رياضية.

ووافق بريغوجين في وقت سابق على إنهاء تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية بعد وساطة من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، وقال الكرملين إنه سينتقل إلى روسيا البيضاء بموجب الاتفاق المبرم.

أظهر مقطع مصور يفغيني بريغوجين رئيس جماعة فاغنر العسكرية الخاصة وهو يغادر مقر الجيش في مدينة #روستوفhttps://t.co/VIqPIVeY2D#صحيفة_البيان pic.twitter.com/PWxzjIP2WH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 24, 2023

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