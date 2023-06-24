زيلينسكي: الفوضى تعم روسيا ويجب سحب قواتها من أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن تمرد عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة كشف عن فوضى كاملة في روسيا.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور "يمكن للعالم اليوم أن يرى أن سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء. وهذا يعني لا شيء إطلاقاً، ببساطة فوضى كاملة، والافتقار إلى أي إمكانية للتنبؤ".

وأضاف زيلينسكي أن بلاده لن تصمت ولن تقف مكتوفة اليدين، وتابع أن "أمن الجانب الشرقي لأوروبا يعتمد بشكل كامل على دفاعاتنا".

وخاطب زيلينسكي بوتين منتقلا من اللغة الأوكرانية إلى الروسية قائلا "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا".

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