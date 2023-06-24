بوتين يوقع قانوناً جديداً بفرض عقوبات على منتهكي الأحكام العرفية

المصدر: د ب أ

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون جديد يفرض عقوبات جديدة لانتهاكات الأحكام العرفية، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى 30 يوما وغرامات.

ومع ذلك، لم يتم فرض الأحكام العرفية رسميا بعد في روسيا. وبدلاً من ذلك، أعلنت السلطات في بعض المناطق حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب وسط انتفاضة مجموعة فاجنر.

لكن الأحكام العرفية سارية بالفعل في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا مثل خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا.

ولا يسرد نص القانون الجديد انتهاكات محددة للأحكام العرفية، ولكن يفترض أنه ينطبق على الجرائم التي لا يعاقب عليها في وقت السلم، مثل انتهاكات حظر التجول أو رفض العمل.

وبموجب القانون الجديد، إذا كان الشخص في سيارة تنتهك الأحكام العرفية، يمكن مصادرة السيارة.

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