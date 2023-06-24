تايوان: القوات الجوية الصينية اقتربت من سواحلنا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان واقتربت على مسافة 44 كيلومتراً من سواحل تايوان اليوم السبت، وذلك في تصعيد جديد للتوتر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بدءا من الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، رصدت 19 مقاتلة صينية، من بينها مقاتلات من طراز جيه-10 وجيه-16. وأضافت أن ثماني مقاتلات منها عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان واقتربت حتى مسافة بلغت 44 كيلومتراً.

وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة، إن خمس سفن حربية صينية نفذت ما وصفتها بأنها دوريات للجاهزية القتالية المشتركة. وأكدت الوزارة، أنّ تايوان أرسلت طائراتها ونشرت سفناً لها، رداً على ذلك وفعّلت أنظمة صواريخ برية، مستخدمة الصياغة التقليدية لكيفية استجابة قواتها للتحركات الصينية.

ونشرت قيادة منطقة العمليات الشرقية التابعة للجيش الصيني، التي يشمل تايوان، اليوم السبت، صوراً على حسابها في تطبيق «وي تشات» لمقاتلات من طراز جيه-16 تقلع في مهمة تدريبية على مسافة بعيدة في البحرأجريت مؤخراً.

وقالت القيادة، إن الطائرات أجرت تدريباً تكتيكياً على التحليق طويل المدى تضمن إعادة التزود بالوقود أثناء التحليق وغطى آلاف الكيلومترات.

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