واشنطن تفرض عقوبات على ضابطي مخابرات روسيين

المصدر: رويترز

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كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم، عقوبات على ضابطين بالمخابرات الروسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الضابطين حاولا التدخل في انتخابات محلية أمريكية، في إطار ما سمَّته «عمليات التأثير الشريرة العالمية التي تنفذها موسكو».

وأضافت أن الضابطين ييجور سيرجيفيتش بوبوف وأليكسي بوريسوفيتش سوخودولوف، وكلاهما من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، عملا من أجل تقويض العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة ودول أخرى من خلال شبكة من المتآمرين المتعاونين معهما.

وذكرت أن كليهما عمل مع ألكسندر فيكتوروفيتش يونوف، وهو مواطن روسي اتهمته وزارة العدل العام الماضي بالسعي على مدى أعوام لاستغلال جماعات سياسية في ولايات فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا للتدخل في الانتخابات.

وقال براين نيلسون، المسؤول بوزارة الخزانة: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع التهديدات المحدقة بديمقراطيتنا»، مشيرةً إلى أن «الإجراء المتخذ اليوم يستند إلى نهج الحكومة الشامل لحماية حكومتنا الممثلة للشعب».

ولم تحدد الوزارة الانتخابات التي تتهم الرجلين بمحاولة التأثير في نتيجتها.

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