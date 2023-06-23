روسيا توسّع دائرة الممنوعين من دخول أراضيها

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، عن زيادة عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، رداً على العقوبات التي فرضها الاتحاد عليها.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم ونقلته قناة «آر تي عربية»: «يواصل الاتحاد الأوروبي محاولات الضغط على روسيا بالعقوبات أحادية الجانب، حيث تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات الحادية عشرة».

وأكد، في البيان، أنه «من جهتنا نعتبر مثل هذه الإجراءات غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي».

وأضافت الوزارة أن روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، رداً على هذه الأعمال غير الودية.

وأشارت إلى أن العقوبات الروسية تطال المنظمات الحكومية والتجارية في الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول الاتحاد الضالعين في تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.

وأوضحت أنه سيتم حظر دخول الأراضي الروسية على ممثلي المؤسسات الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقات موسكو مع الدول الأخرى.

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