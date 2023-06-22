مصرع 4 أشخاص وانهيار 12 مبنى بإعصار في أمريكا

المصدر: رويترز

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كشف مسؤولون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب عدد آخر بجراح، وانهار 12 مبنى على الأقل، بعدما ضرب إعصار بلدة ماتادور شمال تكساس أمس.

وقالت خدمة لوبوك للإنقاذ من الحرائق إن الإعصار غير المسبوق وقع الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش)، دافعاً برياح عاتية عصفت بالتجمع السكاني الصغير الذي يقطنه نحو 600 شخص.

وخدمة لوبوك واحدة من طواقم الطوارئ الكثيرة في المنطقة التي انضمت إلى جهود البحث والإنقاذ.

وقالت سلطات إنفاذ القانون، في إفادة صحفية صباح اليوم، إن عشرة أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي شخص منهم.

وأظهر مقطع مصور في أعقاب الحادث عدداً من المنازل وقد سواها الإعصار بالأرض لتتحول إلى أطلال، كما سقطت أعمدة الكهرباء.

وساعدت نحو عشرين سيارة طوارئ في إنارة الطريق المظلم في المقطع المصور الذي نشرته خدمة الإنقاذ من الحرائق لمدينة لوبوك القريبة.

وجاء في موقع «باورأوتيج.يو.إس» على الإنترنت أن الكهرباء انقطعت عن غالبية العملاء في موتلي كاونتي ومقرها ماتادور، وامتد الانقطاع نحو 209 كيلومترات جنوبي ماتادور.

وتأمل الأطقم في استعادة التيار الكهربائي في ماتادور بحلول مساء غدٍ، بعدما دمرت العاصفة محطة فرعية.

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