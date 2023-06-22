بوتين: روسيا تلحظ هدوءاً في الهجوم الأوكراني المضاد

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي أمس الأربعاء أن موسكو لاحظت "هدوءا" في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، وإن كييف تكبدت خسائر فادحة في هجمات في الجنوب.

وجاءت تصريحاته مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تقدُم جيش بلاده "أبطأ من المنشود".

بدأ بوتين حديثه بوتيرة سريعة عن الوضع في ساحة القتال فيما قد يكون إشارة إلى أن الحرب الدائرة منذ 16 شهرا قد وصلت نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره.

وقال بوتين من الغريب أننا نلحظ هدوءا في الوقت الحالي. يرجع هذا إلى حقيقة أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد.

ومع ذلك، أضاف بوتين أن قدرة الهجوم الأوكراني المضاد "لم تستنزف بعد".

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