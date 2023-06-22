غرق 39 مهاجراً على متن زورق متجه لجزر الكناري الإسبانية

المصدر: رويترز

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أفادت منظمة ووكينغ بوردرز غير الحكومية المعنية بقضية الهجرة أمس الأربعاء بغرق ما يصل إلى 39 مهاجرا كانوا على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقال مصدر في خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية لرويترز الأربعاء إن طفلا واحدا على الأقل لقي حتفه وجرى إنقاذ 24 شخصا من الزورق الغارق في عملية إنقاذ بقيادة مغربية على بعد نحو 88 ميلا إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جران كاناريا.

وقالت ووكينغ بوردرز ومنظمة غير حكومية أخرى هي ألارم فون إن الزورق كان يحمل 59 شخصا.

وأضافت ووكينغ بوردرز في تغريدة أن 39 شخصا غرقوا، بينما قالت ألارم فون إن 35 شخصا في عداد المفقودين.

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