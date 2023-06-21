زيلينسكي: هجوم أوكرانيا المضاد ليس فيلماً من هوليوود

المصدر: د ب أ

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خفض الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مجدداً من التوقعات بتحرير سريع لكامل أراضي بلاده.

وقال زيلينسكي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وفقاً لتصريحات نُشرت اليوم: «يعتقد بعض الناس أن هذا فيلم من أفلام هوليوود، ويتوقعون النتائج الآن»، مؤكداً أن الأمر ليس كذلك.

وأضاف: «أرواح الناس على المحك»، معترفاً بأن التقدم يتواصل بشكل أبطأ من المرغوب فيه.

وتابع: «أياً كان ما يريده البعض، بما في ذلك محاولات للضغط علينا، مع كامل الاحترام، سنتقدم على أرض المعركة بالطريقة التي نرى أنها الأفضل».

ولفت إلى أن العديد من الألغام الروسية صعَّبت تقدم القوات الأوكرانية، موضحاً أن الروس زرعوا الألغام في منطقة تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع.

وفي غضون ذلك، ذكر الجيش الأوكراني أن جنوده يتشبثون بالمواقع التي وصلوا إليها مؤخرا في الجنوب.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندريه كوفاليف إلى تحقيق نجاحات جزئية في بعض القطاعات، دون تحديد تفاصيل.

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