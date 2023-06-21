أوكرانيا: نكسب أراضٍ قرب ميليتوبول وبرديانسك

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال أندريه كوفاليف الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكسب بعض الأراضي تجاه ميليتوبول وبرديانسك في منطقة زابوريجيا.

ونقلت تقارير عن كوفاليف قوله في منشور على قناة تابعة لمركز الإعلام العسكري الأوكراني، على «تلغرام»: «حققوا نجاحاً جزئياً، إنهم يكسبون أراض»، مضيفاً أنّ بعض تلك الأراضي بالقرب من مستوطنتي مالا توكماتشكا وروبوتينا.

وقال إن أوكرانيا تواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في شرق البلاد مع حدوث قتال عنيف بشكل استثنائي قرب ليمان في دونيتسك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز