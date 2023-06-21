تايوان ترصد إبحار حاملة طائرات صينية عبر المضيق

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن مجموعة حاملات طائرات صينية بقيادة السفينة شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد التوتر العسكري بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت الوزارة، إن شاندونغ، التي دخلت الخدمة في 2019 أبحرت في اتجاه الجنوب عبر الجزء الغربي من المضيق، مضيفة أنها أرسلت قوات مناسبة لمراقبة الأنشطة الصينية. وتعمل حاملة الطائرات في غرب المحيط الهادي، وشاركت في تدريبات عسكرية صينية حول تايوان في أبريل الماضي.

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