لأسباب شخصية.. رئيسة سلوفاكيا لا تعتزم الترشح لولاية ثانية

المصدر: د ب أ

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لا تعتزم رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، على الرغم من أنها المرشحة المفضلة لهذا المنصب.

وأعلنت تشابوتوفا قرارها اليوم الثلاثاء قائلة إن ذلك "لأسباب شخصية".

وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الأمريكية والسلوفاكية بأنها قد تخلف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وقالت تشابوتوفا إنه بعد عدة سنوات من الأزمات السياسية والتغييرات المتعددة في الحكومة، لم يعد لديها ما يكفي من الطاقة من أجل فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات، لكنها ستكمل عامها الأخير في المنصب كما وعدت.

وتابعت للصحفيين في براتيسلافا إن مصير البلاد لا يتوقف على شخص واحد. وأضافت أن هناك آخرين يمكنهم الاستمرار في طريقها.

وكانت تشابوتوفا، المحامية الليبرالية،قد انتخبت بشكل غير متوقع لتصبح أول رئيسة دولة في سلوفاكيا في عام 2019.

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