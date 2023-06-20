أوروبا تدعم أوكرانيا بنحو 50 مليار يورو

المصدر: رويترز

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يعتزم الاتحاد الأروبي اليوم الثلاثاء الكشف عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار)، حسبما قال مسؤولان قبيل الإعلان الرسمي.

ومن المقرر أن تكشف عن هذا الرقم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد مراجعة موازنة الكتلة للفترة بين عامي 2021-2027 وقبيل مؤتمر دولي في لندن يومي الأربعاء والخميس لجمع التمويل لجهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب التي شنتها روسيا عليها قبل عام ونصف العام.

وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، إن المبلغ يشمل 33 مليار يورو في شكل مساعدات مالية للمساهمة في ضخ الأموال في خزينة كييف في الوقت الذي تتصدى فيه للحرب الروسية.

وقدم الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو في شكل مساعدات مماثلة لكييف العام الجاري.

وقبل عقد المحادثات في لندن، قال مسؤول أوكراني إن كييف تسعى إلى الحصول على 40 مليار دولار لتمويل الجزء الأول من "خطة مارشال الخضراء" لإعادة بناء اقتصادها بعد الحرب.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، قد تبلغ كلفة إعادة إعمار أوكرانيا أكثر من 400 مليار دولار، وهذا المبلغ يعادل ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

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