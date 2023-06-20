زيلينسكي : لم نخسر أي أرض حتى الآن في الهجوم المضاد

المصدر: د ب أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن جيش بلاده لم يخسر أي أراض خلال الهجوم المضاد .

وجاء في خطاب زيلينسكي المسائي "في بعض المناطق يتقدم مقاتلونا للأمام وفي بعض المناطق يدافعون عن مواقعهم ويقاومون الاعتداءات والهجمات المكثفة. لم نخسر أي مواقع ".

ووعد مرة أخرى مواطنيه بأن العلم الأوكراني الأزرق والأصفر سيرفرف في النهاية مرة أخرى فوق جميع المناطق.

وقبل أسبوعين تقريبا، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا طال انتظاره، ووفقا للمعلومات الصادرة عن الجيش الأوكراني، فقد تم تحرير ثماني قرى ونحو 113 كيلومترا مربعا من الأراضي منذ ذلك الحين.

لكن في الوقت نفسه، كان هناك في كييف حديث بشأن وجود مقاومة شرسة من الروس وعن "وضع صعب" على الجبهة.

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