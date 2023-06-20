بايدن : العلاقات الأمريكية الصينية تمضي في الطريق الصحيح

المصدر: رويترز

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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين عن اعتقاده بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في "الطريق الصحيح" لكنه قال إنه لا يعتقد بأن زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أحرزت تقدما.

وقال بايدن في تعليقه على العلاقات الأمريكية الصينية "نحن على الطريق الصحيح". وأضاف ردا على سؤال من الصحفيين إن كان يشعر بإحراز تقدم "لا أشعر... أن ذلك حدث".

لكن بايدن أشاد بوزير الخارجية الأمريكي وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

واتفقت الصين والولايات المتحدة الاثنين على تحقيق الاستقرار في تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا في التوصل لأي انفراجة كبيرة.



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