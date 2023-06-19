الأمم المتحدة تتبنى اتفاقية لحماية المحيطات

المصدر: د ب أ

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة لحماية محيطات العالم، وذلك بعد سنوات من المفاوضات.

وتوفر الاتفاقية الأساس لتحديد مناطق محمية كبيرة في أعالي البحار وتؤسس إجراء لتقييم المشروعات الاقتصادية والبعثات والأنشطة الأخرى في المحيطات من حيث تأثيرها البيئي.

وقبل نحو ثلاثة أشهر، كانت هناك انفراجة في المفاوضات في نيويورك، واليوم الاثنين تبنت الجمعية العامة بشكل رسمي الاتفاقية.

يُذكر أن ثلثي المحيطات تنتمي إلى أعالي البحار وقد ظلت لذلك حتى الآن منطقة لا تطبق فيها قوانين بدرجة كبيرة.

وكانت دول العالم تعمل من أجل التوصل إلى اتفاقية لحماية أعالى البحار منذ نحو 15 عاما ،وقد كانت هناك عدة جولات من المفاوضات منذ 2018، وتم إرجاء بعض منها بدون نتائج.

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