بوتين: صادرات الحبوب الأوكرانية لا تساعد في حل أزمة الغذاء

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجموعة من الزعماء الأفارقة أمس السبت أن صادرات أوكرانيا من الحبوب التي تتم بموجب اتفاق يضمن مرورها الآمن عبر البحر الأسود لا تساعد في حل مشكلات أفريقيا المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، مضيفا أن ثلاثة بالمئة فقط من هذه الصادرات تذهب لأكثر البلدان فقرا.

وقال بوتين إن أزمة الغذاء نجمت عن تصرفات الدول الغربية وليس بسبب ما تسميها روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

والتقى زعماء من جنوب أفريقيا والسنغال ومصر وزامبيا وأوغندا وجمهورية الكونجو وجزر القمر ببوتين في قصر قسطنطين الحكومي على أمل التوسط في الصراع الروسي مع أوكرانيا، بعد زيارة لهم إلى كييف يوم الجمعة.

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