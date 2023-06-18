العثور على 129 مهاجراً في شاحنة وسط موجة حارة بالمكسيك

المصدر: رويترز

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أعلن المعهد الوطني للهجرة في بيان أمس السبت أن السلطات المكسيكية عثرت على 129 مهاجرا، معظمهم من غواتيمالا، مكدسين في شاحنة بولاية فيراكروز بشرق البلاد.

تم حشر المهاجرين في مقطورة وسط موجة حارة في المكسيك، حيث تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية وهو أعلى من المعتاد في عدة ولايات منها فيراكروز، حيث جرى العثور على المهاجرين.

وكان موظفو الهجرة قد اكتشفوا في أواخر مايو 175 مهاجرا، معظمهم من أمريكا الوسطى، في ولاية تشياباس بجنوب غرب المكسيك. وتم إيقاف 300 شخص آخرين عند نقطة تفتيش في فيراكروز في مارس.

وغالبا ما يدفع المهاجرون الفارون من العنف والفقر في أمريكا اللاتينية أموالا للمهربين في مسعى لعبور المكسيك في طريقهم إلى الولايات المتحدة. ويضطر بعضهم لعبور المناطق التي يتفشى فيها عنف المخدرات، ما يجعلهم عرضة للجريمة المنظمة.

وقال معهد الهجرة إن المسافرين الذين تم العثور عليهم أمس الجمعة بينهم بالغون من غواتيمالا وهندوراس والهند والسلفادور و19 قاصرا غير مصحوبين بذويهم.

وأضاف أنه سيتم وضع الأطفال تحت رعاية الدولة، بينما سيتم بحث حالات الآخرين لتحديد وضعهم القانوني في المكسيك. وجرى القبض على أربعة من المشتبه بهم في عملية تهريب المهاجرين.

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