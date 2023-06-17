نجاة 12 باكستانياً من كارثة قارب اليونان

المصدر: د ب أ

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تم التعرف على هوية 12 باكستانيا بين الناجين من حادثة القارب الذي انقلب قبالة ساحل اليونان، لكن لم يتم التحقق حتى الآن من عدد الباكستانيين من المتوفين وهويتهم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية" اليوم السبت.

وقالت ممتاز زهرة بالوش المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم إن البعثة الباكستانية في اليونان بقيادة السفير عمار أفتاب لا تزال على اتصال مع السلطات المحلية لتحديد هوية الباكستانيين من المتوفين واستعادتهم وتقديم الإغاثة للناجين.

وأضافت المتحدثة أن "بعثتنا ما زالت على اتصال مع السلطات اليونانية في عملية تحديد هوية أصحاب الجثامين الـ 87 الذين تم انتشالهم. وستتم عملية تحديد الهوية عن طريق مطابقة الحمض النووي بأفراد الأسرة المباشرين (الآباء والأبناء فقط)".

وتمت مطالبة أسر ركاب القارب المنكوب المحتملين بالتواصل مع البعثة الباكستانية في اليونان للتحقق من هويتهم.

وذكر مسؤولو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هناك ما يصل إلى 500 شخص ما زالوا مفقودين إثر حادثة قارب المهاجرين الذي غرق قبالة ساحل اليونان الجنوبي.

وكان هناك عدد كبير من النساء والأطفال بين المفقودين في "المأساة المروعة" التي أسفرت عن وفاة 78 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام دولية كان يقل قارب الصيد ما يصل إلى 750 شخصا وغرق على بعد 50 ميلا بحريا من بيلوس جنوبي اليونان.





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