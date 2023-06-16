أول رد من البيت الأبيض حول حديث بوتين عن استخدام السلاح النووي

المصدر: رويترز

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ندد البيت الأبيض اليوم الجمعة بحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية لكنه قال إن الولايات المتحدة لم تجر أي تعديلات لوضعها النووي ردا على تلك التصريحات.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما قال بوتين في وقت سابق اليوم الجمعة إن روسيا يمكن "نظريا" أن تستخدم الأسلحة النووية في حال وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها لكنها لا تحتاج لذلك.

وردا على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أكدت أيضا أوليفيا دالتون نائبة المتحدث باسم بالبيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي.

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