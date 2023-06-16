بوتين: المنظومة المالية في روسيا مستقرة والتضخم قرب أدنى مستوى تاريخي

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، اليوم الجمعة، في كلمة له أمام منتدي بطرسبرج الاقصادي إن الوضع المالي بشكل عام في بلاده مستقر.

وأضاف بوتين :" التضخم في روسيا الآن أقل بكثير من دول عديدة في الغرب، ودول الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه يقترب من أدنى مستوى تاريخي له عند 2.9 %.

وتابع : "نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة".

وذكر بوتين أن إجمالي الناتج المحلي في روسيا زاد بنسبة 3.3 % في أبريل الماضي، مشيرا إلى " الربع الثاني في العام الماضي كان الأصعب بالنسبة لروسيا، حينها تطورت الأمور بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن استراتيجية روسيا نجحت".

وأوضح: "بلغ مؤشر الصناعات التحويلية 2.9% رغم تلقي هذا القطاع الضربة الأكبر بسبب الحصار".

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