التئام شمل شقيقين سوريين بعد غرق قارب اليونان

المصدر: رويترز

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التأم شمل شاب سوري نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصاً على الأقل، مع شقيقه الأكبر اليوم، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.

وتشير روايات الشهود إلى أن ما بين 400 و750 شخصاً كانوا مكدسين على متن قارب الصيد الذي يتراوح طوله ما بين 20 و30 متراً، والذي انقلب وغرق في وقت مبكر من صباح الأربعاء على بعد نحو 50 ميلاً (80 كيلومتراً) من بلدة بيلوس الساحلية جنوبي اليونان.

وأحضرت السلطات اليونانية 104 ناجين وجثث 78 غريقاً إلى الشاطئ في أعقاب الكارثة مباشرة، لكنها لم تعثر على أي شخص آخر منذ ذلك الحين.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة اليوم، لكن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في واحدة من أعمق المناطق بالبحر المتوسط.

وأجهش السوري محمد (18 عاماً)، الذي نجا من الغرق، بالبكاء عندما رأى شقيقه الأكبر فادي، الذي سافر من هولندا بحثاً عنه.

وبكى الاثنان وتعانقا عبر الحواجز المعدنية التي أقامتها الشرطة اليونانية حول مستودع ينام فيه الناجون منذ يومين في كالاماتا.

وقال فادي، وهو يقبل رأس شقيقه الأصغر مراراً: «حمداً لله على سلامتك».

وتجمع نحو 25 من أقارب من كانوا على متن القارب خارج المستودع، أملاً في سماع أي أخبار، واستعرضوا صور أحبائهم على الهواتف المحمولة.

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