زلزال قوته 7.2 درجات يهز منطقة قرب تونغا

المصدر: رويترز

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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 7.2 درجات هز منطقة بالقرب من تونغا في جنوب المحيط الهادي يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومترا.

وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيغي بلغت سبع درجات.

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