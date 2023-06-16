الشيوخ الأمريكي يعيّن نصرت تشودري أول قاضية اتحادية مسلمة

المصدر: رويترز

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أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس بفارق صوت واحد تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة.

وأكد المجلس تعيين تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إيلينوي، بأغلبية 50 صوتا مقابل 49.

وقضت تشودري، وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنغلادش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022.

وعين بايدن أيضا أول قاض مسلم في تاريخ الولايات المتحدة، وهو زاهد قريشي الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه في محكمة نيو جيرزي الاتحادية في 2021.

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