بابا الفاتيكان يغادر المستشفى غداً

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس من المتوقع أن يتمكن من مغادرة المستشفى غداً، بعد تسعة أيام من الخضوع لجراحة في البطن.

وأضاف برونين اليوم، أن البابا يتعافى كما هو متوقع، مشيراً إلى أن الفحوص التي خضع لها لم تُظهر أي شيء غير طبيعي.

وشكر البابا فريق الجراحين الذي أجرى له العملية بمستشفى جيميلي في روما في وقت سابق.

وخضع البابا لعملية جراحية الأسبوع الماضي بسبب انسداد معوي وشيك. وقال الأطباء إنه خضع لتخدير عام وتحمَّله جيداً، مضيفين أن العملية تمت دون مضاعفات.

ونشر الفاتيكان صوراً للبابا فرنسيس وهو يزور الأطفال في المستشفى، اليوم، وهي أول صور للبابا منذ خضوعه لجراحة في البطن قبل أكثر من أسبوع.

ونشر الفاتيكان ثلاث صور تُظهر رئيس الكنيسة الكاثوليكية في مستشفى جيميلي في روما حيث خضع للعملية الجراحية.

وقالت الفاتيكان إن فرنسيس زار قسمي أورام الأطفال وجراحة أعصاب الأطفال.

وتُظهر الصور فرنسيس جالساً على كرسي متحرك، يستخدمه منذ أكثر من عام بسبب مشكلات في الركبة.

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