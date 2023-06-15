صربيا توقف 3 عناصر من شرطة كوسوفو وبريشتينا تتهمها بخطفهم

المصدر: رويترز

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أعلنت صربيا أمس الأربعاء توقيف ثلاثة شرطيين من كوسوفو يشتبه في تجاوزهم الحدود، في حين اتهمت بريشتينا بلغراد بخطفهم على أراضيها.

هذا الحادث هو الأحدث في العلاقات المتوترة بين الطرفين بعد أسابيع من التصعيد في شمال كوسوفو حيث أصيب ثلاثون عنصرا من قوة حلف شمال الأطلسي في نهاية مايو خلال اشتباكات مع متظاهرين صرب.

وقالت صربيا إنها أوقفت ثلاثة شرطيين كوسوفيين يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة رشاشة ونظام تحديد مواقع وخرائط ومعدات أخرى.

وصرح رئيس المكتب الصربي لشؤون كوسوفو بيتار بيتكوفيتش للصحافيين بأن "العصابة الإرهابية اُعتقلت اليوم الساعة 12,38 بعد الظهر في إقليم صربيا الوسطى، في منطقة قرية نيليتسا التابعة لبلدية راسكا".

تقع نيليتسا على بعد حوالي ستة كيلومترات من الحدود مع كوسوفو.

وفي مقطع فيديو نشرته الشرطة الصربية، يظهر رجال ملثمون يقودون مجموعة من الرجال المقيدين.

ونفت حكومة كوسوفو اتهامات بلغراد قائلة إن عناصر شرطتها خطفوا.

وقالت شرطة كوسوفو إن العناصر ينتمون إلى وحدة مسؤولة عن مراقبة الحدود، وقد فقدوا بعد ورود أنباء عن دخول رجال ملثمين ومسلحين المنطقة.

واتهم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بلغراد بخطف رجال الشرطة الثلاثة، معتبرا أن ذلك قد يكون "عملا انتقاميا" بعد اعتقال زعيم مفترض لمجموعة شبه عسكرية صربية الثلاثاء.

وقال عبر فيسبوك "دخول القوات الصربية إلى أراضي كوسوفو عمل عدواني ويهدف إلى التصعيد وزعزعة الاستقرار".

وأكد كورتي أن الحادث وقع في شمال كوسوفو في بلدية ليبوسافيتش، مضيفا "نطالب بالإفراج الفوري عن الشرطيين المختطفين".

في أول رد فعل على الواقعة، أصدرت بريشتينا قرارا يحظر بمفعول فوري دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية إلى أراضي كوسوفو، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة بيرباريم كريزيو.

وقال كريزيو في تصريح لوكالة فرانس برس "لدواع أمنية قرّرت المؤسسات رفع مستوى الضوابط الحدودية".

وتابع "بالتالي وبخطوة ذات مفعول فوري، تقرر حظر دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل صربية إلى جمهورية كوسوفو فيما تواصل المؤسسات الأمنية تقييم الأوضاع".

وأوضح أن التدبير لا يعني فرض حظر على السلع الصربية.

تصاعد التوتر بين بلغراد وبريشتينا منذ تنصيب رؤساء بلديات ألبان في مايو في أربع مدن في شمال كوسوفو تقطنها غالبية صربية.

وكان أعضاء مجلس المدينة هؤلاء قد انتُخبوا في أبريل خلال الانتخابات البلدية التي قاطعها صرب كوسوفو.

منذ حرب كوسوفو وإعلان الاستقلال، تمر العلاقات بين بلغراد وبريشتينا بأزمات متتالية.

يعيش حوالي 120 ألف صربي في كوسوفو، ثلثهم في الشمال الذي يبلغ إجمالي عدد سكانه 1,8 مليون نسمة غالبيتهم العظمى من ألبان كوسوفو.

لا تزال الأقلية الصربية موالية إلى حد كبير لبلغراد وترفض الاعتراف بسيادة بريشتينا، ويقول بعض المراقبين إن صربيا تستغل صرب كوسوفو لإثارة التوتر.

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