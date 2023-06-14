أوكرانيا تتحدث عن تقدم طفيف في قتال شديد الضراوة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدثت أوكرانيا عن إحراز تقدم تدريجي في هجومها المضاد ضد القوات الروسية اليوم الأربعاء فيما وصفته بأنه قتال "شديد الضراوة".

وكتبت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، في تدوينة على تطبيق تليغرام إن الإجراءات الأوكرانية حققت نجاحا "جزئيا".

وأضافت أنه في اليوم الماضي، تقدمت القوات الأوكرانية ما يتراوح بين 200 و500 متر في مناطق مختلفة بالقرب من مدينة باخموت التي أصابها دمار شديد والواقعة في شرق البلاد، وما تراوح بين 300 و350 مترا في اتجاه مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقالت ماليار قواتنا تتحرك في مواجهة قتال شديد الضراوة وتفوق جوي ومدفعي للقوات الروسية.

وفي تصريحات لاحقة، أكدت ماليار أن خسائر أوكرانيا أقل كثيرا من خسائر الجانب الروسي.

وكتبت على تليغرام تقول "بشكل عام، خلال الحرب بأكملها، تكبدنا خسائر أقل كثيرا".

وقالت للتلفزيون الأوكراني إن عدد قتلى القوات الروسية في قطاع "خورتيتسيا" الشرقي من الجبهة خلال الأسبوع الماضي كان أكبر بمقدار 8.73 مرات من الخسائر الأوكرانية. وبلغت النسبة 5.3 مرات في قطاع "تافريا".

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الثلاثاء إن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية منذ بدء الهجوم المضاد في كييف.

وقالت ماليار "اعتبارا من الآن، نحن ندافع ونهاجم، في اتجاهات مختلفة... هناك مواجهة شديدة الخطورة"، مؤكدة أن القوات الروسية لم تتقدم منذ أكثر قليلا من أسبوع.

وأعلنت أوكرانيا يوم الاثنين أنها استعادت سبع قرى حتى الآن وتقدمت قواتها 6.5 كيلومترات وسيطرت على 90 كيلومترا مربعا من الأرض.

وتحدثت ماليار عن قتال متواصل في وقت سابق اليوم الأربعاء بالقرب من قرية ماكاريفكا بمنطقة مدينة بيرديانسك الساحلية الجنوبية وقالت إن المعارك تدور رحاها في منطقتي نوفودانيليفكا ونوفوبوكروفسك بالقرب من ماريوبول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز