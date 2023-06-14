جرحى في اليابان بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

المصدر: وكالات

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أصيب أشخاص بجروح في إطلاق نار وقع الأربعاء في ميدان رماية للجيش الياباني في جيفو (وسط)، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة جيجي للأنباء وشبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية العامة إنّ إطلاق النار أوقع ثلاثة جرحى وتمّ إثره توقيف عسكري شاب، في معلومات تعذّر على متحدثة باسم الجيش في طوكيو تأكيدها في الحال.

كانت الهيئة قد قالت إن عددا من قوات الدفاع الذاتي ربما لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بميدان عسكري للرماية في مقاطعة جيفو بوسط اليابان.

ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن شخصا أطلق النار من مسدس وأصيب ثلاثة على الأقل. وذكرت أن مستوى إصاباتهم غير معروف.

وتابعت أنه لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف المدنيين.

وحوادث إطلاق النار أمر نادر للغاية في اليابان، حيث تخضع ملكية السلاح لتدابير تنظيمية صارمة ويتعين أن يجتاز أي شخص يسعى لامتلاك سلاح عملية شديدة الدقة.

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