واشنطن تعول على زيارة مودي للمضي في صفقة مسيرات أمريكية

المصدر: رويترز

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أكد مصدران مطلعان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعول على الزيارة الرسمية المقررة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن لتدفع نيودلهي لتقليص الإجراءات الروتينية بها والمضي في صفقة لعشرات المسيرات المسلحة أمريكية الصنع.

ولطالما عبرت الهند عن اهتمامها بشراء مسيرات مسلحة كبيرة من الولايات المتحدة. لكن العقبات البيروقراطية تعيق صفقة شراء مسيرات سي جارديان التي قد تتراوح قيمتها بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار لسنوات.

ويعول المفاوضون الأمريكيون على زيارة مودي للبيت الأبيض في 22 يونيو لحلحلة المسألة.

وقال المصدران إنه من المتوقع أيضا أن يناقش مودي وبايدن خلال الزيارة الإنتاج المشترك لذخائر ومركبات مثل ناقلات جند مدرعة.

ورفض المتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون التعليق على المفاوضات.

ويجعل بايدن من تعميق العلاقات مع الهند حجر زاوية في سياسته لمواجهة النفوذ الصيني، مع إيلاء اهتمام خاص هذا العام للتعاون بين أكبر ديمقراطيتين في العالم بشأن التقنيات العسكرية المتقدمة، رغم عدم وجود تحالف أمني رسمي.

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