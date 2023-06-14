البيت الأبيض يشيد بـ «ستولتنبرغ» ويلتزم الصمت بشأن خليفته

المصدر: رويترز

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم أمس الثلاثاء أن أوكرانيا تحرز تقدما في هجومها المضاد ضد الروس، وتوقع أن يعلن قادة الحلف زيادة المساعدات العسكرية لكييف عندما يجتمعون الشهر المقبل.

أدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات خلال لقائه في المكتب البيضاوي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن التزام الولايات المتحدة إزاء الحلف راسخ للغاية. وأعلنت إدارة بايدن لاحقا عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار.

وجاءت زيارة ستولتنبرغ للبيت الأبيض وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيتم تمديد ولايته في منصبه الذي من المقرر أن يغادره في نهاية سبتمبر بعد تسع سنوات قضاها فيه. ولم يظهر توافق حتى الآن حول من الذي سيخلفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن ستولتنبرغ "قام بعمل رائع، عمل رائع حقا، خلال فترة عمله التي سيسجلها التاريخ... لقد صار حلف شمال الأطلسي متكاتفا بطريقة لم نشهدها منذ وقت طويل جدا".

إلا أنها قالت إن بايدن "لم يتخذ أي قرار بعد" بشأن مسألة من سيخلفه.

وترغب كثير من دول الحلف في اتخاذ قرار بشأن من سيشغل المنصب عندما يجتمع القادة في ليتوانيا.

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