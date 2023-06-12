بايدن يخضع لعلاج جذور للمرة الثانية في يومين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تغيب عن فعالية ضمن جدوله أعماله، اليوم الاثنين، للخضوع لعلاج جذور للمرة الثانية في غضون يومين بعد شعوره بآلام في الأسنان.

وأفاد طبيب بايدن في رسالة وزعها على الصحفيين، بأن الرئيس الأمريكي شعر بألم في الأسنان، أمس الأحد، ما دفع فريقه الطبي إلى فحصه وإجراء علاج جذور له في ذلك اليوم.

وبعد تعرضه لمزيد من الألم هذا الصباح، والذي قال الطبيب كيفن أوكونور إنه كان متوقعاً، قرر فريقه الطبي "استكمال علاج الجذور الخاص بالرئيس اليوم في البيت الأبيض".

وألغى البيت الأبيض مشاركة بايدن في فعالية صباح اليوم للاحتفال بالرياضيين الجامعيين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز