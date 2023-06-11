خلال 48 ساعة.. روسيا تدمّر 12 دبابة ومدرعة

المصدر: رويترز

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أعلنت روسيا تدمير 12 دبابة ومدرعة خلال 48 ساعة.

وأوضحت، اليوم، أنها دمَّرت سبع دبابات ليوبارد ألمانية الصنع على الأقل، وخمس عربات مدرعة برادلي أمريكية الصنع، في أثناء صدها هجمات أوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها صدَّت أكثر من عشرة هجمات أوكرانية خلال اليوم الماضي في ثلاثة اتجاهات رئيسة، ودمرت طابوراً من المركبات المدرعة التابعة للواء الهجوم الجبلي رقم 128 في منطقة زابوريجيا.

وأضافت: «خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للقيام بأعمال هجومية في اتجاهات دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوريجيا».

وأظهر مقطع فيديو طائرات مسيَّرة روسية تقصف دبابات بداخلها جنود من أوكرانيا في منطقة زابوريجيا.

وذكر مدونون عسكريون روس أن القوات الأوكرانية اخترقت جزءاً من الخطوط الروسية جنوبي بلدة فيليكا نوفوسيلكا، واستولت، فترة وجيزة، على عدة قرى مع تراجع القوات الروسية إلى مناطق مرتفعة.

وقال فلاديمير روجوف، المسؤول الذي عيَّنته روسيا في جزء من منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها، إن القوات الروسية استعادت القرى بعد ذلك.

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