فيضانات عارمة تُغرق شوارع أنقرة

المصدر: د ب أ

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تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم، لتتحول الشوارع إلى أنهار.

وذكرت قناة «إن.تي.في» التركية، التي عرضت صوراً للدمار، أن الفيضانات العارمة جرفت السيارات.

وشوهدت إحدى العائلات وهي تحاول الخروج متسلقة من نافذة سيارتها من أجل مساعدتها للوصول إلى بر الأمان.

وتأتي الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البلاد الواقع على البحر الأسود إلى الشمال، وما تلاها من فيضانات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل قبل أسبوع.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التركية هطول أمطار غزيرة أخرى غداً على طول سواحل البحر الأسود، وعلى ساحل بحر إيجة، وعلى غرب البحر الأبيض المتوسط.

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