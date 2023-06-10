مقتل 19 شخصاً في هطول أمطار غزيرة في باكستان

المصدر: د ب أ

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لقي ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وأصيب العشرات بعد هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية ضربت عدة أجزاء من إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب في باكستان اليوم السبت.

وفي مقاطعة بانو في خيبر باختونخوا، لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم وأصيب 73 آخرين في حوادث متصلة بانهيار أسقف وجدران، وفقا لقناة "جيو نيوز".

في غضون ذلك ، لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص حتفهم وأصيب 73 آخرون في منطقة لاكي مروات في حوادث انهيار جدران.

وقالت مصادر طبية إن أربعة أطفال وامرأة من بين الضحايا.

وقال المدير العام لمنظمة الإنقاذ 1122 في بيان إن عملية الإغاثة جارية في المناطق المتضررة ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات.

وبالمثل، ضربت الأمطار الغزيرة إلى جانب الرياح القوية عدة أجزاء من البنجاب بما في ذلك سارجودا وجوجرانوالا وفيصل أباد ومناطق أخرى.

وفي قرية تشان بمنطقة خوشاب بالإقليم، توفيت ثلاث فتيات بعد انهيار جدار منزلهن بسبب الأمطار الغزيرة.

وأصيب 10 أشخاص على الأقل في حوادث ذات صلة بالأمطار في منطقة جوجرانوالا.

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