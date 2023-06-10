تحذير من تدفق نفايات سامة من حطام سد كاخوفكا إلى البحر الأسود

المصدر: د ب أ

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بدأت مياه الفيضان في الانحسار بعد أربعة أيام من تدمير سد كاخوفكا الأوكراني، لتكشف الدمار البيئي فضلا عن خطر المشكلات الصحية الكارثية على السكان المقيمين عند الجزء الجنوبي من نهر دنيبرو.

وذكرت وزارة البيئة الأوكرانية أن تكلفة الضرر البيئي جراء انهيار السد وحده تبلغ أكثر من 55 مليار هريفنا (5ر1 مليار دولار)، رغم أن التبعات بدأت تنكشف للتو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وحذر حرس الحدود الأوكراني من "مكب نفايات" سام يتدفق إلى البحر الأسود.

وقال وزير البيئة بوسلان ستريليتس في بيان عبر البريد الإلكتروني إن ثلث المتنزهات الوطنية في منطقة خيرسون تواجه خطر الاختفاء بسبب مستويات المياه الآخذة في الانحسار في مستودع كاخوفكا.

وأضاف أن المستودع الذي يمد الملايين بالمياه فقد 62 % من المياه حتى اليوم وما زالت المياه تتسرب.

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