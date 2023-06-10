القوات الصومالية تنهي هجوماً إرهابياً على فندق ومقتل 8 أشخاص

المصدر: د ب أ

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أنهت قوات الأمن الصومالية هجوما إرهابيا، على فندق فاخر، في العاصمة، مقديشو، صباح اليوم السبت.

كان مقاتلون من جماعة "الشباب" الإرهابية قد اقتحموا الفندق، مساء أمس الجمعة وقتلوا ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم خمسة من نزلاء الفندق، وحارسان وضابط شرطة، طبقا للشرطة.

كما قُتل ستة من مقاتلي جماعة "الشباب" أيضا في الهجوم على فندق "بيرل بيتش" في "ليدو بيتش".

وقال ضابط الشرطة، محمد ظاهر اليوم السبت إن مهاجمين انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما في مدخل الفندق مساء أمس الجمعة ، ثم اقتحم مسلحون المبنى.

وخلال الحصار، تم إنقاذ أكثر من 120 شخصا، معظمهم نساء وأطفال، من الفندق ومنشآت مجاورة.

وذكر مسؤول أمني آخر أن المهاجمين أخذوا نزلاء الفندق كرهائن مما جعل مهمة قوات الأمن صعبة.

وأعلنت جماعة "الشباب" مسؤوليتها عن الجريمة.

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