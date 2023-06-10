انفجار في مصنع للصواريخ بالعاصمة التركية

المصدر: د ب أ

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ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن انفجارا وقع في مصنع للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة . وقالت قناة "سي إن إن التركية" الإخبارية أن الدخان تصاعد بعد الانفجار في المصنع الذي يقع بمنطقة المداج في أنقرة.



وأشارت القناة إلى سقوط ضحايا في الانفجار الذي وقع بوحدة الإنتاج، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي اندلع جراء الانفجار .



وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أن خمسة عمال لقوا حتفهم في الانفجار، وجرى فتح تحقيق قضائي وإداري لتحديد ملابسات الانفجار.

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