5 ملايين دولار من اليابان لأوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

المصدر: د ب أ

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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن اليابان ستقدم 5 ملايين دولار كدعم لبلاده، بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الذي تسبب في أضرار جسيمة.

وقال ماتسونو إن كيشيدا أعرب أيضا خلال محادثة هاتفية مع زيلينسكي عن تعاطفه مع ضحايا كارثة السد، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وذكرت الوكالةاليابانية، أن هذه المحادثات هي الأولى بينهما، منذ لقائهما الأخير في 21 مايو في مدينة هيروشيما اليابانية، خلال اليوم الختامي لقمة مجموعة السبعة التي استمرت ثلاثة أيام، وتأتي أيضا بعد أيام من انهيار سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وظهر زيلينسكي بشكل مفاجئ، في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم أوكرانيا.

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