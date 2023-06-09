حشد مسلحين في جنوبي السودان يثير مخاوف من اتساع الصراع

المصدر: رويترز

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أكد سكان في ولاية جنوب كردفان السودانية أن قوة مسلحة كبيرة حشدت قواتها أمس الخميس ما أثار مخاوف من انتشار الصراع الداخلي في مناطق جنوب البلاد.

ويقود الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال المسلحة، عبد العزيز الحلو، وتضم نحو عشرات الآلاف من الرجال بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة.

وقال سكان إنه لم يتضح بعد الموقف الذي قد يتخذه الحلو في الصراع الذي اندلع في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكن حشْد قواته أثار مخاوف من وقوع اشتباكات.

وأضافوا أن قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال دخلت عدة معسكرات للجيش حول كادقلي، عاصمة جنوب كردفان، ما دفع الجيش إلى تعزيز مواقعه، وأفادوا بأن قوات الدعم السريع أغلقت الطريق بين كادقلي والأبيض الواقعة شمالا، مما حرم المدينة من الإمدادات.

ووقعت في الأشهر القليلة الماضية اشتباكات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال وقوات الدعم السريع.

وفي العاصمة الخرطوم التي يتركز فيها القتال، تحدث سكان عن وقوع معارك متفرقة وضربات جوية الخميس.

وتضمنت المعارك اشتباكات في جنوب الخرطوم حول مجمع عسكري يحوي مصانع أسلحة يسعى الجيش لاستعادة السيطرة عليه من خصومه شبه العسكريين.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة. ونزح أكثر من 1.4 مليون شخص داخل السودان وفر 476800 آخرين إلى بلدان مجاورة.

وخارج العاصمة، تندلع الاضطرابات في إقليم دارفور بغرب السودان، والذي يجد صعوبة بالفعل في التعافي من تأثير صراع ونزوح على مدى عقدين.

وفي الجنينة بغرب دارفور، المدينة الأكثر تضررا من أعمال العنف في الآونة الأخيرة، قتل محام كان يعمل في قضايا النازحين وثمانية من أفراد عائلته في هجوم على منزلهم هذا الأسبوع، وفقا لنقابة المحامين في دارفور وهي مجموعة تراقب الصراع.

وقالت جماعة طبية إن موجة جديدة من الهجمات بدأت يوم الأربعاء في المدينة التي تشهد انقطاع الاتصالات منذ عدة أسابيع.

واشتد القتال في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين منذ انتهاء وقف إطلاق نار استمر 12 يوما بين الجيش وقوات الدعم السريع رسميا في الثالث من يونيو.

وقد تعرض وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه السعودية والولايات المتحدة في محادثات جدة لانتهاكات متكررة لكنه سمح بتوصيل كميات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وقال وسطاء لرويترز إن هناك اقتراحا طُرح في مشاورات غير مباشرة في جدة لإقرار هدنة مدتها 24 ساعة ستخضع لرقابة أشد من الهدنة السابقة.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن محادثات جدة لم تُستأنف رسميا لكن واشنطن ما زالت على "تواصل وثيق" مع الجانبين.

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