أوكرانيا تعلن إصابة 9 أشخاص في قصف على خيرسون

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا في قصف روسي اليوم الخميس أثناء إجلاء السكان بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا.

وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد قال في البداية إن شخصا واحدا على الأقل قتل في القصف الروسي لكنه ذكر في وقت لاحق أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على تطبيق تليغرام إن القصف بدأ "تحديدا أثناء إجلاء المواطنين الذين غمرت الفيضانات منازلهم".

وكررت الاتهامات بأن روسيا تخلت عن الأشخاص في الأراضي التي تسيطر عليها في منطقة خيرسون.

وقال مراسل لرويترز في خيرسون إنه سمع ما بدا أنه نيران مدفعية. ونفت روسيا استهداف المدنيين رغم قصفها لمدن في أنحاء أوكرانيا.

وتقع خيرسون على نهر دنيبرو على بعد نحو 60 كيلومترا في اتجاه تدفق النهر من سد كاخوفكا.

وقال حاكم خيرسون الأوكراني، أولكسندر بروكودين، إن 68 بالمئة من الأراضي التي غمرتها الفيضانات تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تسيطر عليها روسيا.

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية بقصف عمال الإنقاذ في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون، وتبادل الجانبان الاتهام أيضا بالضلوع في التدمير الذي وقع يوم الثلاثاء لمحطة وسد كاخوفكا لتوليد الكهرباء.

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