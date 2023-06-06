نفوق مئات الحيوانات بسبب تدمير سد كاخوفكا

المصدر: د ب أ

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كشفت مالكة حديقة حيوان اليوم الثلاثاء إن مئات من الحيوانات بالحديقة يُعتقد أنها نفقت عندما تم تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وتفترض أولينا نافروزكا، التي تملك حديقة الحيوان في نوفا كاخوفكا، أن جميع الحيوانات التي يقدر عددها بـ 300 حيوان، من بينها القردة والحمير وأمهار، قد نفقت، حسبما نقلت عنها صحيفة "أوكرانيسكا برافدا".

وفي أماكن أخرى أيضا، تأثرت الحيوانات جراء الفيضان بعدما انفجر السد في الساعات الأولى من الصباح.

وعلى سبيل المثال، أظهر مقطع مصور عبر الإنترنت بجعا في ساحة تعرضت لفيضان أمام مبنى بلدية محلية.

وكتبت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر موقع تويتر أن أي حيوانات أليفة تم تركها خلال إجلاء طارئ لا ينبغي أبدا أن يتم تقييدها أو حبسها في أقفاص لزيادة فرص نجاتها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة أخرى تم نشرها اليوم غزالة يتم إنقاذها من المياه، وقنادس في الشوارع المغمورة في خيرسون وأشخاصا ينقذون أبقارا من المياه الآخذة في الارتفاع.

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