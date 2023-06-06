سلاح الجو الأمريكي يكشف سبب تحطم الطائرة الخفيفة قرب واشنطن

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير بأن طيار الطائرة الأمريكية الخفيفة التي جذبت انتباه سلاح الجوي الأمريكي قرب واشنطن العاصمة يوم الأحد فقد وعيه في مقعده أثناء الطيران.

وتحطمت الطائرة المدنية من طراز "سيسنا 560 ستيشن في"، والتي التي أقلعت من مدينة إليزابيثتون بولاية تينيسي، جنوب العاصمة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، بما في ذلك شبكة سي إن إن، يوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة على الحادث لم تسمها أن طيارين من سلاح الجو الأمريكي رصدوا الطيار وقد فقد وعيه.

ويبحث محققو الحوادث الآن في إمكانية تعرض الطيار لنقص الأكسجين، من بين أمور أخرى، كسبب محتمل.

وقالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) في بيان إن مقاتلات إف-16 اعترضت الطائرة الخفيفة يوم الأحد أثناء تحليقها فوق واشنطن العاصمة وشمال فيرجينيا.

واستخدمت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأمريكي قنابل مضيئة "في محاولة للفت انتباه الطيار"، ولأن سرعة الطائرات تجاوزت سرعة الصوت فقد سمع دوي انفجار قوي في واشنطن وولايتي فيرجينيا وماريلاند المجاورتين.

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