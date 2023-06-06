لاخطورة على محطة زابوريجيا النووية.. انهيار سد نوفا كاخوفكا والمياه تغمر المنطقة

المصدر: رويترز

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قالت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.

في إطار متصل نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول مدعوم من موسكو بمنطقة زابوريجيا قوله اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية جراء انهيار سد نوفا كاخوفكا.

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