روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أنها أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا جديداً بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال.

وقالت الوزارة على قناتها بتطبيق تيليجرام "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة (بالقوات الأوكرانية)".

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد.

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