مستشار زيلينسكي: ليس لدينا ما يكفي لشنّ هجوم مضاد

المصدر: د ب أ

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شكَّك إيهور جوفكفا، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للشؤون الخارجية، في استعداد بلاده لشن هجوم مضاد على روسيا.

وأكد جوفكفا، اليوم، أن كييف لا تزال تواجه نقصاً في الأسلحة والذخيرة، مشيراً إلى أن الهجوم المضاد يستلزم وجود مدفعية ومركبات مدرعة ودبابات.

وقال، في تصريحات لصحيفة «صنداي تايمز»: «إذا كنت تريد أن تبدأ هجوماً مضاداً ناجحاً، فأنت بحاجة إلى كل شيء تحت تصرفك، بما في ذلك مدفعية ومركبات مدرعة ودبابات، لذلك من المرجح أنه ليس لدينا ما يكفي».

وأضاف أن «طلب المزيد من الأسلحة هو الموضوع رقم 1 في كل اجتماعات الرئيس زيلينسيكي مع الحلفاء».

وتأتي التصريحات المتشائمة بعد يوم من قول زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد.

لكنَّ الرئيس الأوكراني حذر من خسائر بشرية محتملة، قائلاً: «سيموت عدد كبير من الجنود».

وطالب زيلينسكي بمنح أوكرانيا «إشارة» على انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماع الحلف في فيلنيوس في يوليو المقبل.

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