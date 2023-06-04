روسيا تحذر من عواقب إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

المصدر: رويترز

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حذرت روسيا من العواقب المترتبة على إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.

وأوضح الكرملين، اليوم، أن إمداد فرنسا وألمانيا لكييف بصواريخ بعيدة المدى سيؤدي إلى جولة أخرى من تصاعد التوتر في الصراع.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لمراسل قناة «روسيا-1» التلفزيونية: «بدأنا بالفعل نشهد مناقشات حول تسليم صواريخ من فرنسا وألمانيا يصل مداها إلى 500 كيلومتر أو أكثر».

وأضاف بيسكوف: «هذا سلاح مختلف تماماً»، مؤكداً أنه «سيؤدي إلى جولة أخرى من تصاعد التوتر».

وأصبحت بريطانيا، الشهر الماضي، أول دولة تزوّد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى.

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا صواريخ كروز من طراز توروس التي يبلغ مداها 500 كيلومتر.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستمنح أوكرانيا صواريخ ذات مدى يسمح لها بتنفيذ هجومها المضاد.

وانتقدت روسيا مراراً الدول الغربية لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة، ونبهت إلى أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي صارت بالفعل أطرافاً مباشرة في الصراع.

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