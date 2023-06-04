إصابة 13 شخصاً في انفجار قرب مدينة دنيبرو الأوكرانية

المصدر: رويترز

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أعلن حاكم منطقة دنيبرو الأوكرانية سيرهي ليساك أن انفجارا وقع بالقرب من المدينة الواقعة بوسط البلاد أمس السبت، ما ألحق أضرارا بمنزل من طابقين وأصاب 13 شخصا على الأقل وربما يوجد آخرون تحت الأنقاض.

وكتب ليساك على تليغرام إن ثلاثة أطفال كانوا من بين الجرحى. وانتقلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث في إحدى المدن الواقعة شمال دنيبرو وسحبت رجلا من تحت الأنقاض.

وذكرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاروخا روسيا تسبب في الانفجار. ولم يرد تأكيد من المسؤولين العسكريين الأوكرانيين.

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