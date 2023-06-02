بوتين: لن نسمح للأعداء بزعزعة استقرار روسيا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "الأعداء" يسعون جاهدين لزعزعة استقرار روسيا وطلب من مجلس الوزراء عدم السماح بذلك "تحت أي ظرف من الظروف".

وأضاف أن مجلس الأمن الروسي سيناقش سبل تحقيق الأمن في البلاد في سياق ما قال إنها قضايا "بالغة الأهمية" ذات صلة بالعلاقات بين المجموعات العرقية البالغ عددها 190 في البلاد.

وقال "اليوم سنناقش أيضا هذه القضايا من حيث ضمان أمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي".



ودأب بوتين على مطالبة الروس بالوقوف صفا واحدا في وجه "التهديدات الوجودية" التي يمثلها الغرب لكنه يواجه في بعض الأحيان عداء من جماعات عرقية تشعر أنها مستهدفة بوجه خاص بجهود التعبئة التي تقوم بها موسكو.

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